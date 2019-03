Mariés au premier regard : Vulgarité, jalousie... Élodie et Steven fâchés

Compatibles à 77%, Élodie, sapeur-pompier professionnelle de 27 ans, et Steven, l'ingénieur à la SNCF de 29 ans se sont dit "oui" dans le cadre de Mariés au premier regard 3. C'est sur un petit nuage qu'ils se sont envolés pour Marrakech, au Maroc, pour leur voyage de noces.

Le séjour a malheureusement vite viré au cauchemar après qu'Élodie a admis à son mari qu'elle avait fait une demande de mutation il y a cinq ans pour retourner sur Bordeaux. "Tu te rends compte de ce que tu dis ? Le fait que je sois là, tu n'en as rien à foutre ? Je suis choqué. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un de tout plaquer pour te suivre. Je ne vais pas m'attacher et fonder une famille avec une personne qui va se barrer", a notamment lancé le jeune homme. Le ton est donc monté entre les deux habitants de Toulouse et c'est fâché qu'ils ont fait leur retour en France.

Dans la peau de l'autre

Dans l'épisode de ce lundi 18 mars 2019, on découvre que Steven et Élodie ne sont toujours pas réconciliés et que chacun a du mal à revenir vers l'autre. Pascal de Sutter intervient donc pour qu'ils dépassent leurs problèmes. Il leur demande d'inverser les rôles en se prenant l'un pour l'autre. Quand Steven a expliqué les choses comme il les avait ressenties, Élodie n'a pu retenir ses larmes. Une fois cet exercice de simulation terminé, les candidats doivent dire les qualités de chacun.

Steven s'en veut d'avoir fait pleurer sa nouvelle épouse et de s'être braqué. Son objectif ? La convaincre de rester avec lui à Toulouse. De son côté, Élodie se remet en question. C'est main dans la main qu'ils quittent le coaching. On apprend ensuite qu'ils veulent rattraper le temps perdu.

Un bouquet de fleurs à la main, Steven arrive chez Élodie pour le week-end. Ils retrouvent leur complicité comme si rien ne s'était passé. Après une belle nuit, le couple fait une séance de wakeboard. "J'avais un peu peur parce que, dans le passé, j'en avais déjà fait et ça c'était très mal passé. J'avais fini tout nu. Ça m'a mis une petite pression supplémentaire", admet Steven. Tous deux passent ensuite de nombreux moments complices. Mais une nouvelle histoire vient mettre le feu aux poudres.

Élodie est d'astreinte à la caserne et se prépare comme à son habitude. Elle part avec une tenue de sport composé d'un short et d'un T-shirt. Trouvant cela vulgaire, Steven lui a fait une réflexion, ce qui provoque une nouvelle dispute comme l'explique la jeune femme. "C'est une incompréhension totale entre nous", déclare-t-elle.

Élodie est dans la provocation

"Élodie est dans la provocation. Elle me teste, elle me cherche tout le temps. Elle s'en fout. Comme d'habitude, elle fait ce qu'elle a envie. Encore une fois, je ne dis rien, j'encaisse. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un jeu qu'elle a et c'est vrai que ça me gêne", admet Steven de son côté.

Contrairement à la première fois, ils se retrouvent vite en tête-à-tête pour discuter et tenter de régler leurs différends. "Dire que je vais au travail pour montrer mon cul aux mecs ? Ouais je le prends mal", déclare notamment la belle blonde. Son époux lui dit donc qu'il lui a fait remarquer que son short était transparent mais qu'elle ne l'avait pas retiré, alors même qu'elle avait reconnu qu'il avait raison.

Élodie reproche à Steven sa façon de dire les choses et ce dernier lui reproche de déformer ses propos. Un dialogue de sourd... "Je suis vraiment au bout, à un moment je vais exploser", confie le candidat face caméra. Après leur rendez-vous, ils prennent la décision de réfléchir chacun de leur côté pour décider s'ils souhaitent rester mariés.