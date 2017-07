Marilou Berry en bikini : Sans filtre, mais avec ses abdos !

En Californie au printemps pour des vacances à l'américaine, Marilou Berry s'offre pour l'été la dolce vita puisqu'elle a choisi de profiter de la douceur à l'italienne. Sur Instagram, l'actrice et réalisatrice de Joséphine s'arrondit a posté un joli cliché d'elle pris à Rome, au bord d'une piscine et entourée d'amis - notamment la comédienne et humoriste Bérengère Krief. Une photo, à laquelle elle dit ne pas avoir ajouté de filtre, sur laquelle elle arbore un beau bikini blanc et des abdos bien dessinés !