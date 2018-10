Marilou Berry enceinte : Elle révèle le sexe de son premier enfant !

Le 5 juillet 2018, Marilou Berry annonçait officiellement sa grossesse, le soir de la diffusion de son film Joséphine s'arrondit, comme un doux clin d'oeil. L'actrice de 35 ans attend en effet son premier enfant. Jusqu'ici, l'actrice était restée discrète sur cette grossesse.

Mais c'était avant de montrer à ses followers comment s'était déroulée la baby-shower qu'elle a organisée avant la venue au monde de bébé, dans les prochaines semaines. Ce week-end, la comédienne et réalisatrice a partagé quelques souvenirs de ce moment auquel ont pris part son mari Alexis (plus connu sous le nom du Diamantaire), sa maman Josiane Balasko et sa meilleure amie Bérengère Krief. Marilou a également annoncé, via une story Instagram, le sexe du bébé. Sur l'invitation, qui prenait la forme d'une échographie, était inscrit en toutes lettres "It's a boy !". Quelle bonne nouvelle !