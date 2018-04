Marilou Berry et Bérengère Krief : Pétillantes à la Casa Corona saison 2018 !

L'été ayant décidé de mener cette semaine une offensive précoce, l'ambiance était particulièrement caliente dans la capitale ; pas pris au dépourvu pour autant, les people ont trouvé la parade idéale jeudi 18 avril 2018 : la Casa Corona faisait à point nommé son grand retour désaltérant à Paris.

Près de 500 personnes, dont des personnalités bien connues du grand public, ont fêté en grande convivialité l'inauguration de la deuxième saison parisienne du repaire à la gloire de la fameuse bière mexicaine, niché dans le 11e arrondissement. À l'image du breuvage d'or dont il tire son nom et son caractère, ce bar éphémère cultive l'effervescence – culturelle en particulier : la Casa est en effet une véritable maison d'artistes que des créateurs de tous horizons vont s'approprier pendant trois semaines, se relayant jusqu'au 13 mai pour diverses performances artistiques (happenings, oeuvres collaboratives, expositions) et pour faire évoluer une fresque initiée jeudi soir au fil des inspirations.

L'actrice et réalisatrice Marilou Berry a pu en apprécier les premiers traits, en présence de la graphiste Noémie Cédille ou du collectif de créa Appelle Moi Papa, tout comme Elie Semoun et Bérengère Krief, lesquels ont de toute évidence apprécié la compagnie l'un de l'autre. Axelle Laffont, Joyce Jonathan et Lou Gala ont également savouré en avant-première l'atmosphère du lieu, au son d'un concert du groupe Superjava (Gone Away, All in All), parfait warm up avant sa fiesta annoncée à la Boule Noire le 15 juin. D'autres noms tendance de la scène musicale lui succéderont à la Casa Corona, qui accueillera également d'autres festivités, tels des ateliers de créations et des brocantes, organisées par des influenceurs trendy.

Programmation à suivre sur la page Facebook @casacoronaparis.

La Casa Corona est ouverte du mardi au jeudi, de 17h à minuit, et jusqu'à 2h les vendredis, samedis et veilles de jours fériés. Le bar éphémère ira ensuite s'installer à Bordeaux en juin, à Marseille en juillet et à Lyon en septembre.