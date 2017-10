Marilou Berry et Josiane Balasko: "Ni fusionnelles ni copines, juste mère-fille"

La légitimité

Quand on suit les pas de sa mère, la question de la légitimité dans le milieu arrive rapidement. Josiane Balasko explique qu'elle est fière du parcours que sa fille a réalisé, seule : "Marilou a commencé à travailler sans moi, en dehors de ma sphère, avec des gens que je ne connaissais pas." Sa fille ajoute : "Ce n'est pas comme si j'avais débuté ma carrière en jouant dans Les Bronzés. Maintenant, ce n'est que du bonus." Sa maman estime que sa légitimité est acquise et adore quand des gens dans la rue l'arrêtent pour lui dire qu'ils adorent sa fille.

Travailler ensemble

Marilou Berry a dirigé sa mère dans Joséphine s'arrondit, Josiane Balasko en est d'ailleurs très fière : "Maintenant, je veux qu'elle me fasse tourner. Il faut qu'elle me trouve des rôles. À elle de bosser (rires). Je ne veux plus réaliser, je l'ai beaucoup fait. Je n'ai envie que de jouer. La réalisation vous prendre deux ans de votre vie où vous passez votre temps à répondre à des questions et à prendre des décisions pour tout le monde qui vous retomberont sur le coin de la queule au moment de la sortie."

Leur relation

Avoir une mère dans le cinéma, c'est avoir un puits à conseils ? Que nenni. Marilou Berry explique : "J'écoute ma mère, mais on ne se donne pas de conseils, sauf quand on est en demande." Sa maman décrira ensuite un peu plus leur relation : "On est autonome. On n'est ni fusionnelles ni copines, juste mère-filles." Ce qui convient tout à fait à Marilou : "Entre nous, c'est assez équilibré." Elle n'est pas bavarde avec sa mère, comme souvent les enfants avec leurs parents, mais la comédienne de 34 ans précise : "Je ne suis pas très bavarde en règle générale. Je suis quelqu'un de discret."

L'amour

Divorcée de Philippe Berry en 1999, Josiane Balasko s'est remariée en 2003 avec l'acteur américain George Aguilar, qu'elle a rencontré sur le plateau du Fils du Français en 1999. Le couple roucoule depuis et quand on lui demande si elle croit au prince charmant, Josiane Balasko répond : "Moi je l'ai trouvé. Enfin, on espère l'avoir trouvé." Sa fille ajoute : "J'y crois. Il est d'ailleurs déjà là." La jeune femme est en couple avec l'artiste Alexis dit "le Diamantaire". Mère et fille ne cherchent pas la perfection chez les hommes : "C'est toute la différence. Je crois que, maintenant, les filles n'attendent pas d'un mec qu'il les libère. En réalité, je pense qu'elles sont toujours à la recherche, non pas du prince charmant, mais de l'amour."

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Version Femina, supplément du Journal du dimanche du 15 octobre.

Les Nouvelles Aventures de Cendrillon, en salles le 18 octobre