Marilou Berry et son frère Rudy : "Beau gosse" qui "n'aime pas être filmé"

C'est en 2015 dans l'émission Le Divan de Marc-Olivier Fogiel que Josiane Balasko s'est confiée sur son deuxième enfant, Rudy, son fils d'origine antillaise, adopté à la DDASS : "A l'époque, j'avais 38 ou 40 ans. Je n'avais plus l'énergie de pouponner. Je l'avais fait avec Marilou et je n'étais donc pas en manque de 'pouponnage'. (...) Quand j'ai vu sa photo – et c'était exactement la même sensation que lorsque j'ai vu ma fille à la clinique quand elle est née –, je le connaissais."

Un an plus tard dans Paris Match, elle confiait être ravie que son fils vive toujours à la maison, à la différence de son aînée, qui a quitté le nid à 18 ans : "Il est toujours chez moi à 27 ans et j'en suis très heureuse. C'est plus facile car nous avons une grande maison, nous ne sommes pas les uns sur les autres. Il a une forme d'indépendance", remarquait-elle.

Parallèlement à sa remise en forme, Marilou Berry termine son prochain long métrage, Quand on crie au loup. Si le film n'a pas encore de date de sortie, on sait qu'elle y donnera entre autres la réplique à Gérard Jugnot et Bérengère Krief.