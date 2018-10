Marilou Berry se moque du "troisième nichon" de sa mère Josiane Balasko

Très complice avec son illustre maman, Marilou Berry a bien évidemment convié Josiane Balasko à la récente baby-shower qu'elle a organisé pour la future naissance de son premier enfant – dont elle a par ailleurs révélé le sexe à cette occasion. Ses amis proches, dont Bérengère Krief, ainsi que son chéri Alexis, étaient aussi de la partie. Tout ce beau monde a bien fait la fête, avant que les choses sérieuses ne commencent vraiment pour Marilou Berry, dont le ventre s'est beaucoup arrondi.

Sur Instagram, lundi 15 octobre 2018, la réalisatrice de Joséphine et interprète de Cendrillon a posté une étrange photo sur laquelle on comprend que la baby-shower a été un peu plus qu'un amas de cadeaux et un petit goûter très sage. "On aime beaucoup l'humour dans la famille...", tease Marilou Berry, précisant à coup de hashtags les présences d'un "#gateauzizi", ainsi qu'un "#troisiemenichon" pour Josiane Balasko. Effectivement, impossible de rater l'apparition d'un sein sur le décolleté de l'ex-star des Bronzés, qui affiche par ailleurs un grand sourire. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour une "#superteuf" à en croire Marilou Berry. À noter que sur cette photo apparaissent Allanah Starr, une célèbre actrice de films pornographiques trans, et Le Diamantaire, nom d'artiste du chéri de Marilou et futur papa de ce garçon.