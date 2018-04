Marin Čilić et sa belle Kristina : Leur magnifique mariage à Dubrovnik

Pas facile - tous les grands champions vous le diront - d'organiser un mariage dans un calendrier d'entraînements et de compétitions surchargé, mais Marin Čilić y est parvenu : le tennisman croate de 29 ans a épousé samedi 28 avril 2018 sa compagne Kristina Milković au cours d'une cérémonie célébrée à Cavtat, dans la municipalité de Konavle, quelques kilomètres au sud de Dubrovnik.

A la veille du 7e anniversaire de mariage du duc et de la duchesse de Cambridge, et à trois semaines des noces hypermédiatisées du prince Harry et de Meghan Markle, l'actuel 4e joueur mondial à l'ATP et sa belle ont été unis en l'église Saint-Nicolas et ce n'est pas un hasard si leur union s'est déroulée dans la région de Dubrovnik : c'est dans cette ville que Marin Čilić et Kristina Milković se sont connus en 2008 alors qu'elle travaillait comme hôtesse à l'occasion de la Coupe Davis. Une rencontre qui n'allait pas tarder à faire éclore une belle histoire d'amour, Kristina emménageant chez son chéri à Zagreb et le suivant partout dans le monde au gré des tournois, embrassant la vie de WAG (femme de sportif de haut niveau). Ce qui ne l'a pas empêchée, en parallèle, d'obtenir un diplôme en psychologie et sciences politiques.

Sublimes à la sortie de l'église, lui en costume noir d'une élégance imparable, elle, au physique de reine de beauté, dans une robe bustier d'une simplicité parfaite, Marin et Kristina ont ensuite fêté ce grand jour avec près de 400 convives dans la très picturale forteresse Revelin, en remontant vers le centre de Dubrovnik. Le chanteur croate à succès Gibonni était chargé d'animer l'événement, et la fête ne s'est pas achevée avant les premières heures du dimanche matin. Le marié, lui, était encore d'attaque pour aider à tout remettre en ordre et à débarrasser les restes de pâtisseries, comme l'ont immortalisé des médias locaux. Il a tout de même trouvé le temps de partager en story Instagram une image personnelle du jour du mariage, un selfie à deux avec Kristina sur la banquette arrière de la voiture qui les emmenait à la réception.

Finaliste cette année de l'Open d'Australie en janvier dernier quelques mois après sa finale à Wimbledon 2017, battu les deux fois par Roger Federer, qui totalise près de 23 millions de dollars de gains en carrière, s'est dernièrement incliné en quart de finale du Rolex Monte-Carlo Masters, face à Kei Nishikori.