Marina Carrère d'Encausse : "Ce que je redoutais..."

Marina Carrère d'Encausse mène une vie à 100 à l'heure. En plus d'avoir repris les rênes du Magazine de la santé (France 5) à la suite du départ de Michel Cymes, le public la retrouve dans Allô docteurs, Le Monde en face et Enquête de santé. Elle est également à l'origine d'un documentaire intitulé Daech, dans le cerveau du monstre. Pourtant l'animatrice, romancière et médecin de 56 ans l'assure, elle est plutôt du genre à traîner au lit.

"Ce qui m'oblige à me lever, ce n'est pas le café, que j'adore, mais mon rendez-vous chez le coiffeur, à 8h45, tous les matins. C'est ce qui me permet d'arriver impeccable tous les matins sur le plateau", a expliqué Marina Carrère d'Encausse à nos confrères de Télé 7 Jours. Elle est ensuite revenue sur les modifications qu'elle a souhaité apporter dans Le magazine de la santé, puis a fait part de ses craintes avant l'annonce du départ de Michel Cymes : "Ce que je redoutais avant, c'était qu'on mette en doute ma légitimité à présenter une émission d'actualité. (...) Finalement, ce n'est jamais arrivé. Et les gens sont même de plus en plus bienveillants à mon égard."

C'est donc plus sereine que jamais que Marina Carrère d'Encausse a entamé cette rentrée aux côtés de Philippe Charlier, Régis Boxelé et le petit nouveau, Fabien Doguet.

