Marina Carrère d'Encausse : "Je ne m'aime pas"

Marina Carrère d'Encausse a bien du mal à avoir confiance en elle. Invitée dans Salut les terriens samedi 4 novembre afin de parler de son nouveau roman Une femme entre deux mondes (aux éditions Anne Carrière), la complice de Michel Cymès n'a pas eu de tendres mots à son sujet.

Après que Thierry Ardisson a rappelé qu'elle est la fille de l'académicienne Hélène Carrère d'Encausse, et que son frère est le célèbre écrivain Emmanuel Carrère, l'animatrice de 56 ans a confié qu'elle a eu du mal à se mettre à l'écriture : "J'ai une confiance en moi qui frôle le zéro." Et bien que l'homme en noir lui a rappelé ses succès avec le magazine de la santé ou son premier roman Une femme blessée, Marina Carrère d'Encausse a persisté et signé : "Je ne m'aime pas. Je me trouve pas intelligente, pas compétente, je me trouve rien voilà c'est comme ça, je suis née comme ça (...). Je fais avec. J'ai failli arrêter mes études de médecine dix fois." Elle a heureusement poursuivi cette voie et a fini par être diplômée en échographie médicale. Et tout ce qu'elle entreprend se transforme en or.

On espère donc que Marina Carrère d'Encausse finira par être moins critique.