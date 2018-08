Marina Carrère d'Encausse "séparée" de Michel Cymes : Elle se livre...

A la rentrée prochaine, Marina Carrère d'Encausse ne partagera plus du tout l'animation du Magazine de la santé (France 5 ) avec son acolyte Michel Cymes qui a décidé de relever de nouveaux défis sur le service public. Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs, l'animatrice et romancière de 56 ans a accepté d'évoquer cette "séparation".

"Il n'était plus très présent sur le plateau cette année ; j'ai eu le temps de m'habituer. Et les téléspectateurs aussi", a-t-elle tout de suite asséné avant de poursuivre : "Il y a eu une transition avec trois nouveaux visages, Antoine Piau, Régis Boxelé et Philippe Charlier, qui ont fait une super saison. Ils ont apporté un vent de fraîcheur. Un nouveau visage arrivera d'ailleurs à la rentrée. Quant à Michel, nous ne nous quittons pas vraiment puisqu'il occupe toujours le bureau à côté du mien chez 17 Juin, la société qui produit Le Magazine de la santé."

Concernant leur collaboration depuis 18 ans, Marina Carrère d'Encausse a ensuite statué : "On a eu beaucoup de moments joyeux. On n'a pas forcément le même caractère, mais nous partageons néanmoins les mêmes valeurs, les mêmes émotions."

Pour rappel, à la rentrée prochaine, Michel Cymes proposera un nouveau rendez-vous aux téléspectateurs de France 2. Le 11 juillet dernier, l'animateur de 61 ans dévoilait justement le concept de sa nouvelle émission dans Vélo Club après une blague sur son ami Nagui. "C'est tout nouveau, c'est une émission qui sera peut-être mensuelle si les deux premiers numéros fonctionnent. Ce sera une deuxième partie de soirée autour du feel good, du bien-être, une émission autour du médical mais léger. C'est surtout une émission bien délirante, une émission de bande avec des invités et où je continuerai à jouer mon rôle de médecin", avait-il renseigné.