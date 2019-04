Marina Hands sacrée face aux acteurs de "Scènes de ménages"

Clap de fin pour la seconde édition de Séries Mania. Le 30 mars 2019 au Nouveau Siècle, à Lille, se tenait la soirée de clôture de ce nouveau festival. Le jury international, présidé par la productrice et scénariste Marti Noxon, accompagnée par les actrices Julianna Margulies et Audrey Fleurot, l'auteure Delphine de Vigan, les réalisateurs Thomas Lilti et Podz, a décerné ses différentes récompenses.

Quatre prix ont été attribués parmi les dix séries présentées en avant-première : le Grand Prix pour la série anglaise The Virtues, dont le jury a salué sa "profonde humanité". Le Prix Spécial du jury pour Just For Today, une série israélienne : "Un magnifique portrait d'anciens détenus et des travailleurs sociaux qui les accompagnent dans leur réinsertion."

Du côté des acteurs, Marina Hands a été primée pour son rôle dans Mytho, série également récompensée du Prix du Public : "Loin de savoir que @seriesmania nous prendrait dans ses bras avec tant de chaleur et de bienveillance, merci au fantastique Jury de @martinoxon de m'avoir offert le prix d'interprétation et au public de nous avoir élu dans leur coeur. Le mien vole bien haut aujourd'hui", a commenté l'actrice sur Instagram. Le Britannique Stephen Graham a quant à lui reçu le prix du Meilleur Acteur pour sa performance "éblouissante" dans The Virtues.