Marina Kaye : En deuil, elle pleure la mort d'une amie de 18 ans...

La chanteuse Marina Kaye est en deuil : elle a dévoilé à ses fans que la jeune Chloé, qu'elle avait rencontrée il y a quelques années, est morte à seulement 18 ans. La demoiselle a été emportée par une maladie rare...

Sur son compte Instagram, la chanteuse a partagé une photo de Chloé, originaire de Rennes, et lui a rendu un court mais touchant hommage. "Dorénavant une étoile parmi les étoiles. Merci Chloé, bon voyage vers une autre vie", a-t-elle écrit. Quelques heures plus tôt, sur la page Facebook intitulée Chloé, un sourire pour la vie, la maman de la demoiselle faisait part de la terrible nouvelle : "Bonjour. Aujourd'hui, c'est la maman de Chloé qui vous écrit. Chloé s'en est allée hier soir, dans la douceur et l'amour de son nid douillet, vers une nouvelle Vie. Timothée va la guider vers la lumière : faites-nous signe, svp, quand vous ferez votre duo Metallica. Ma Puce ne souffre plus. Chloé envoie de très beaux sourires et de grands mercis à toute sa Famille Sourire. Votre soutien permanent a été beau comme un Coeur. Tendresse à vous toutes et tous. Florence."

Chloé souffrait d'un ostéosarcome (une tumeur maligne osseuse) en lien avec le syndrome de Li-Fraumeni (qui la prédisposait malheureusement au cancer). Grâce à Facebook, elle rompait sa solitude en relatant son quotidien auprès de milliers d'abonnés, elle avait notamment réussi à prendre contact avec Marina Kaye. La chanteuse l'avait d'ailleurs conviée à divers événements en sa présence.