Marina Kaye : La chanteuse se justifie sur sa "froideur"...

Marina Kaye est sur les routes. En tournée estivale, la chanteuse de 20 ans est l'une des têtes d'affiche du Festival les Aoûtiennes à Bandol (Var) ce 9 août 2018. À cette occasion, elle s'est confiée dans les colonnes du journal Nice-Matin, évoquant le fil de ses concerts, sa carrière mais aussi son rapport avec "les gens du métier".

La tête sur les épaules, Marina Kaye se consacre entièrement au chant et à sa musique, ne faisant partie d'aucun "clan". Dans son interview, l'interprète de Fearless a ainsi répété ce que beaucoup de fans savent déjà à son sujet : elle fuit les paillettes et les mondanités. "Je suis très extérieure à tout ça. Je ne vais jamais dans les soirées... Je viens, je fais mon truc et je m'en vais. Du coup, je n'ai pas vraiment de rapports avec ce monde-là", a-t-elle glissé.

Manger des vers à la télé, c'est non

Simple et discrète, celle qui avait été révélée à l'âge de 13 ans en remportant l'émission La France a un incroyable talent (2011) se fait rare dans les médias. Parfois, elle accepte d'intervenir dans des émissions de divertissement ou culturelles, toujours pour le plaisir de prendre un micro. Pas question de la voir faire des pirouettes ailleurs. "Du moment que l'on ne me demande pas de faire des pitreries, manger des vers de terre ou me rouler dans la boue, ça va. Je connais d'autres artistes qui ont dû passer par là. Moi je ne peux pas. Je viens pour chanter ou parler de mon album. Mais j'ai plutôt échappé à ça", a-t-elle ajouté.

Et si elle a "échappé" aux situations malencontreuses, c'est parce qu'elle est sans filtre et "honnête". "C'est peut-être lié à ce que je dégage. Certains appellent ça une froideur. Pour moi, c'est juste une protection. Je suis très discrète et je pense qu'ils savent que je ne suis pas la bonne cliente", a-t-elle conclu.