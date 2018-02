Marine Delterme : "Elle est assez merveilleuse", clame son mari Florian Zeller

Alors qu'il se livre longuement, via un abécédaire dans les pages du Figaroscope, l'auteur Florian Zeller n'hésite pas à évoquer sa femme, l'actrice Marine Delterme, à la lettre M. Et force est de reconnaître qu'il ne dit que du bien de la star d'Alice Nevers, le juge est une femme.

"Ma femme n'est pas seulement comédienne, elle est aussi sculptrice. Elle connaît les difficultés de la création, et je dois beaucoup à sa patience, à sa confiance. Et surtout à son intelligence. Pour un écrivain, elle est assez merveilleuse. C'est paradoxalement grâce à elle que je parviens à ne pas m'autocensurer en écrivant. Notamment sur ma dernière pièce, qui abordait un sujet qui nous touchait très directement. Et j'écoute énormément ses conseils pour la distribution", dit-il.

Florian Zeller (38 ans), dont la dernière pièce intitulée Le Fils est actuellement jouée au théâtre de la Comédie des Champs-Élysées à Paris, raconte une histoire de famille. Le pitch : "Nicolas a 17 ans et semble avoir du mal à vivre. Il n'est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui est-il arrivé ? Et pourquoi ne va-t-il plus en cours ? Dépassée par les événements, sa mère (Anne Consigny) ne sait plus quoi faire, et Nicolas demande à vivre chez son père (Yvan Attal). Ce dernier va tout faire pour tenter de le sauver et lui redonner le goût de vivre. Mais peut-on vraiment sauver quelqu'un d'autre que soi-même ?"

L'auteur est marié à Marine Delterme (47 ans) depuis 2010 et le couple a eu un petit garçon, Roman (8 ans). L'actrice est aussi la maman de Gabriel (19 ans), né de sa précédente union avec Jean-Philippe Écoffey.

Thomas Montet