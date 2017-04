Marine Delterme partage un rare cliché avec son mari Florian Zeller

Très discrète sur sa vie privée, la populaire actrice Marine Delterme a un peu fendu l'armure en postant, sur son compte Instagram, une rare photo d'elle et de son mari, l'auteur Florian Zeller. Love is in the air...

Installés au premier rang du très chic Royal Albert Hall, à Londres, Marine Delterme et son époux ont passé une très belle soirée, illustrée par un selfie ! "En route pour la cérémonie des Olivier Awards ,grrrr!!! #ceremonie #olivierawards #tenuedesoiree #florianzeller", a commenté l'actrice en légende de son cliché. Quelques minutes plus tôt, la star expliquait leur présence outre-Manche à cette soirée de remise de prix ultra prestigieuse. "Laissé famille à Paris! Partie à Londres pour soutenir mon mari nominé aux Laurence Olivier Awards! Demain tapis rouge avec tous les acteurs anglais que j'aime tant", écrivait-elle.

Malheureusement, Florian Zeller est reparti bredouille mais ça n'a pas empêché sa femme de prendre du bon temps au point de jouer la paparazzi avec les stars présentes.