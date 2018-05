Marine Delterme, ses bisous "peu torrides" avec Jean-Michel Tinivelli : Son aveu

Depuis six saisons riches en rebondissements, Marine Delterme brille dans Alice Nevers, le juge est une femme. Si on la retrouve dès ce jeudi 31 mai 2018 sur TF1 à 21h dans les nouveaux épisodes de la saison 16, l'actrice a également accordé une interview à nos confrères de Télé Star où elle fait de sacrées révélations sur son partenaire à l'écran, Jean-Michel Tinivelli, l'interprète de Frédéric Marquand.

Quand on lui demande un mot pour qualifier les scènes de baisers entre les deux tourtereaux, Alice et Frédéric, Marine Delterme s'est lancée : "C'est pas toujours torride. Il faut savoir que Jean-Michel est un acteur un peu à la Jean Gabin, Lino Ventura... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapprochement possible. On fait les choses autrement. Mais il se détend quand même. C'est la routine ! Mais cette saison, c'est bien ! Entre les deux, il y a aussi de la tendresse." Également interrogé, Jean-Michel Tinivelli a répondu : "Appétissants. Je ne sais pas, un petit bisou. Quelque chose de tendre, de sincère. Une belle inspiration puis on y va."

Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli sont également revenus sur la relation entre Alice et Frédéric. "Elle est romantique. J'ai enfin ma demande en mariage en bonne et due forme faite par Marquand, je l'ai acceptée et je me suis beaucoup amusée sur ce coup-là", a déclaré l'actrice de 48 ans. De son côté, Jean-Michel Tinivelli a ajouté : "Ils sont à l'écoute l'un de l'autre. Frédéric est un bon mari mais il essaie de se rattraper car le mariage a été foutu en l'air. (...) Il culpabilise un petit peu mais il n'est que dévoué."

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Marine Delterme et de Jean-Michel Tinivelli sur le site de Télé Star.