Marine (Koh-lanta Fidji) forcée d'abandonner : "Ça vient briser tous mes rêves"

Vendredi 1er septembre, Marine (21 ans) a quitté l'aventure Koh-Lanta Fidji sur décision médicale. Marquée par cette sortie, elle dévoile ce qu'il s'est passé et fait part de ses regrets.

À nos confrères de Télé Loisirs, la jeune infirmière raconte avoir été victime "de gros coups de fatigue suite à une insolation". "Du coup, j'ai eu des faiblesses et des vertiges. Au bout de deux jours, j'ai donc préféré appeler le médecin", explique-t-elle. Un coup de fil qu'elle a un peu de mal à digérer aujourd'hui car il a été à l'origine de son départ. "Je regrette un peu d'avoir appelé le médecin si tôt, peut-être que j'aurais dû attendre de me sentir mieux... Et en même temps dans ces moments-là, il faut faire passer sa santé avant tout, même si c'est difficile", affirme-t-elle à Gala.

Si toutefois elle comprend le choix du médecin, la candidate au petit gabarit a eu beaucoup de peine lorsque Denis Brogniart lui a annoncé le diagnostique : "Je réalise immédiatement. Je pleure, je m'effondre, parce que ça vient briser tous mes rêves. Quand il s'approche de moi, je comprends d'emblée que c'est fini. Sans ça, je sais que j'aurais pu aller bien plus loin."

Consciente que son corps frêle est à l'origine de ce revirement de situation, Marine a fait savoir sur son compte Instagram que l'aventure Koh-Lanta a été à l'origine d'un profond changement en elle. Visiblement complexée, elle semble se sentir mieux.

En légende d'une photo d'elle où elle dévoile son body, elle a écrit : "Savoir accepter mon corps est une des grandes missions de ma petite vie. Faire #KohLanta m'a permis d'avancer et de faire un grand pas pour moi. Alors rien que pour ça, je ne regretterai jamais d'avoir pu participer à cette magnifique aventure. Je ne dis pas que voir les images de moi à la télé me font du bien, mais j'accepte. Nous sommes tous différents, tous beaux à notre façon, tous égaux et je vous le dis, n'ayez pas honte de qui vous êtes."