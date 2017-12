Marine Lorphelin amoureuse de Christophe : Amants complices aux sports d'hiver

Les voilà de nouveau réunis ! Marine Lorphelin (Miss France 2013) et son petit ami Christophe (alias Zack Dugong sur les réseaux sociaux) viennent d'embarquer pour une nouvelle escapade à deux aux sports d'hiver.

Comme le compte Instagram personnel de la belle Marine le prouve depuis ce 14 décembre 2017, les tourtereaux ont posé leurs valises dans les Alpes, dans la station de Chamrousse... et ils ne sont clairement pas venus pour se reposer. Nos deux amants sportifs n'ont en effet pas trop tardé à se montrer sur leur planche de snowboard.

Aussi, si Marine et Christophe n'ont pas encore pris le soin de prendre la pose ensemble, l'ex-reine de beauté a tout de même souhaité publier une story en compagnie de son amoureux, depuis un télésiège de la station. Sur celle-ci, notre étudiante en 6e année de médecine fait mine de déposer un tendre bisou sur la joue de son homme.

Un bonheur palpable qui fait plaisir à voir et de nombreux internautes ont tenu à s'adresser au couple via leurs commentaires Instagram. "Ça donne trop envie, profitez bien", "Tu es une super sportive Marine ! Profite à fond de tout, tu as raison", "Vous avez trop de la chance, bon séjour !", pouvait-on lire dès les premières réactions.