Marine Lorphelin en manque de son chéri Christophe : Son joli message...

Ce manque doit être d'autant plus intense que le couple a vécu une délicate épreuve. Alors que Christophe était venu passer quelques jours en France auprès de Marine, ce dernier a été grièvement blessé au cours d'une agression survenue le soir du Nouvel An. Un admirateur de Miss France 2013 s'en est pris à eux à la sortie d'une station de métro, touchant Christophe à la main avec son couteau. L'agresseur avait été arrêté quelques jours plus tard et placé en détention.