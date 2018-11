Marine Lorphelin "en panique" et "stress intense" avant un nouveau départ

Après un séjour en Jordanie en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF, Marine Lorphelin (25 ans) est de retour en France et prête à donner un nouveau tournant à sa vie...

En effet, comme notre ex-Miss France et première dauphine de Miss Monde 2013 l'a indiqué sur son compte Instagram, c'est ce 4 novembre 2018 que commence son exigeant internat en médecine générale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la petite amie de Christophe appréhende cette nouvelle vie.

Elle a indiqué sur son compte Instagram, en commentaire d'une très belle photo d'elle tout sourire, à quelques heures de sa rentrée : "Quand tu gardes le sourire mais qu'à l'intérieur tu es en panique... L'internat commence demain. Stress intense mais aussi excitation de commencer enfin cette nouvelle vie. Vous connaissez ce sentiment mitigé ? #médecine #newlife #newcity #newgoals."

Evidemment, notre ancienne reine de beauté a pu aussitôt compter sur les gentils mots de sa communauté. "Bonne chance et je te souhaite que du bonheur et de la réussite pour cette nouvelle année", "Tout va très bien se passer Marine !", "Bonne chance pour l'internat, je suis sûre que tout se passera bien, tu es tellement douée dans tous les domaines", "Les premiers jours sont toujours stressants et pleins de découverte mais quel plaisir de ressentir cette sensation de nouveau départ !", pouvait-on lire parmi les premières réactions à sa prise de parole.

Courage Marine !