Marine Lorphelin et Christophe plus amoureux que jamais : tendre déclaration

Marine Lorphelin voit la vie en rose... Il faut dire que depuis mi-juin, notre jolie Miss France 2013 a retrouvé son amoureux Christophe, qui se fait appeler Zack Dugong sur les réseaux sociaux. Le couple profite de tendres instants à deux à Tahiti, où vit l'amoureux de la belle.

Ce vendredi 28 juin 2019, Marine Lorphelin et son compagnon Christophe ont pris la pose en chemise à carreaux pour lui et top noir pour elle. Tous les deux allongés au sol, ils affichent une complicité qui fait rêver. "Une étape de plus dans notre parcours et nous sommes plus proches que nous l'avons jamais été. Je suis impatient de découvrir toutes les merveilles que la vie nous réserve", a écrit Christophe en légende de cette tendre photo en noir et blanc. Via des hashtags, le beau brun précise filer le parfait amour avec sa belle depuis désormais cinq ans et être "prêt pour le chapitre suivant" de leur histoire. S'agit-il d'un mariage, d'un bébé ? Seul l'avenir le dira.