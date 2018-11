Marine Lorphelin et l'agression de son chéri au couteau: "C'était hyper violent"

le 14 décembre 2018, TF1 dévoile un nouveau numéro de L'aventure Robinson avec Marine Lorphelin et Vincent Lagaf' en invités. Le duo qui a vécu une aventure hors du commun aux Fidji s'est visiblement bien entendu. En confiance avec son camarade, la Miss France qui étudie toujours la médecine n'a d'ailleurs pas hésité à se confier sur l'agression au couteau dont son compagnon Christophe a été victime.

Dans un extrait vidéo dévoilé par TF1, on peut l'entendre déclarer lors d'une confidence faite au coin du feu : "C'était hyper violent." C'est la première fois que la jolie jeune femme pose des mots sur ce tragique événement, en dehors de la fois où elle avait brièvement évoqué les faits sur les réseaux sociaux. "Je n'en avais jamais parlé, je n'avais jamais répondu aux interviews sur ce sujet parce que je n'en ressentais pas le besoin. Je n'avais pas non plus envie de créer un buzz autour de ça", a-t-elle confié à LCI. Et de poursuivre : "Mais là, avec Vincent, on a partagé de bonnes expériences de nos différents parcours, comme aussi des déceptions et des choses un peu plus profondes, un peu plus difficiles à vivre."

L'agression a eu lieu dans la ville de Lyon le 1er janvier dernier alors que le couple sortait d'un cinéma. L'agresseur avait été interpellé quelques jours plus tard près de Grenoble mais son état psychique ne permettait pas de le placer en garde à vue. Admis à l'hôpital dans une unité psychiatrique, il devait être mis en examen pour tentative d'homicide par le juge d'instruction. Le parquet avait par ailleurs réclamé un mandat de dépôt ayant pour but d'assurer son incarcération en fonction de son évolution médicale.