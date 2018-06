Marine Lorphelin, étudiante sérieuse: L'ex-Miss fait des sacrifices pour réussir

Marine Lorphelin a tenu parole.

Notre sublime ex-Miss France 2013 a toujours dit qu'elle reprendrait ses études après son règne. Aujourd'hui en 6e année de médecine à Lyon, celle qui a tout de même pu signer un contrat de mannequin avec l'agence Karin Models et qui a également pu s'affirmer en tant qu'ambassadrice de l'Unicef a mis un point d'honneur à finir ses études dans les meilleures conditions possibles... quitte à refuser de nombreuses opportunités !

Interrogée par Le Parisien Week-End, la petite amie du beau Christophe a en effet révélé qu'elle devait faire quelques petits sacrifices pour réaliser son rêve professionnel. "Le plus difficile, c'est de refuser des voyages dans le cadre de défilés, des événements en Asie ou une croisière dans les Caraïbes. Je dois même décliner des invitations dans des émissions de télé...", a-t-elle assuré. Un choix de ne pas squatter le devant de la scène qu'elle assume à 100% : "Le monde de la mode, de la beauté, ça peut être très éphémère. (...) Dès que j'ai remporté le concours, je me suis conditionnée en me répétant que je reprendrais mes études. Mais j'ai beaucoup hésité ! Quand je suis retournée à la fac, il m'a fallu du temps pour me sentir bien et être sûre que j'avais pris la bonne décision." Cependant, d'ici à trois ans, Marine Lorphelin – qui aspire à être médecin libéral d'ici là – espère bien faire son retour à la télévision... peut-être dans une émission telle que Le Magazine de la santé (France 5).

Si Marine Lorphelin s'astreint à une certaine discipline, c'est qu'elle travaille d'arrache-pied pour réussir ses examens. Les 18, 19 et 20 juin prochains, l'ex-Miss passera l'internat, son classement à l'issue de ce concours très importan déterminera quelle sera sa future spécialité... Autant dire que Marine passe le plus clair de son temps le nez dans ses livres !