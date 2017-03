Marine Lorphelin fête ses 24 ans : Son charmant chéri lui offre un beau cadeau

En couple depuis près de deux ans et demi avec Christophe, Marine Lorphelin n'image plus son avenir sans lui. Lors d'une récente interview accordée à Paris Match, l'étudiante se félicitait de faire mentir tous ceux qui pensaient que leur historie ne serait rien de plus qu'un simple amour de vacances. Elle envisage même de fonder une famille avec lui d'ici peu. "Pourquoi pas pendant mon internat, l'année prochaine ?", n'avait-elle pas hésité à lâcher...

Olivia Maunoury