Marine Lorphelin "grognon" dans L'Aventure Robinson: "Je puais le cochon grillé"

Le 14 décembre prochain, les téléspectateurs de TF1 ont rendez-vous avec un nouveau numéro de L'Aventure Robinson en prime time. Cette fois, c'est l'animateur Vincent Lagaf' et la sublime Marine Lorphelin (25 ans) qui ont accepté de faire équipe pour la bonne cause.

En amont de la diffusion de ce programme de survie dans lequel deux célébrités lâchées sans confort sur une île déserte doivent faire équipe pour récolter de l'argent, notre ex-Miss France 2013 a révélé qu'elle n'avait pas forcément toujours eu le comportement d'une reine de beauté durant le tournage. "Je me suis montrée telle que je suis vraiment, avec mes qualités comme mes défauts. On a pu me voir un peu grognon, par exemple", a-t-elle assuré à nos confrères du magazine Télé Star. Et la chérie du beau Christophe de poursuivre : "Je me suis dit que tout le monde allait voir que je n'étais pas que la Miss. Je me suis délestée de l'image parfaite que j'essayais de véhiculer et je me sens mieux dans mes baskets."

Dans la foulée, Marine Lorphelin – qui fait actuellement son internat en médecine générale à Paris – a dévoilé ce qui avait été le plus dur pour elle lors de ses cinq jours sur l'île. "L'hygiène ! Se laver les dents, prendre une bonne douche... Ça, ça m'a manqué ! Là-bas, je puais le cochon grillé à force de dormir auprès du feu. En revanche, le téléphone portable ne m'a pas manqué", a-t-elle confié.

Rendez-vous le 14 décembre 2018 à 21h sur TF1 pour découvrir les aventures de Marine Lorphelin. La belle a participé afin de récolter des fonds pour l'association Fondacoeur : Fondation Coeur et Artères.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Star, actuellement en kiosque.