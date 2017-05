Marine Lorphelin : La bombe retrouve la fille de Nelson Monfort à Cannes

Marine Lorphelin est une jeune femme parfaitement bien organisée. Et lorsqu'elle n'est pas à la faculté de médecine, ou aux côtés de son petit ami Christophe, l'ancienne Miss France s'éclipse à Cannes, pour le 70e Festival. Sur la Terrasse by Albane, elle a retrouvé quelques blogueuses, invitée comme elles par la marque de cosmétiques. Une nouvelle corde à son arc ?

Ce 19 mai, Phyto, pionnier des soins capillaires depuis plus de 50 ans, organisait un évènement sur la Terrasse by Albane, l'un des lieux les plus prisés durant le Festival de Cannes. Mise en beauté par Anthony Cristiano pour Phyto, Marine Lorphelin, portait une tenue somptueuse avec des boucles d'oreilles Marco Molinario, composées de diamants et de perles tahitiennes. Désormais entre la France et Tahiti, où vit son compagnon, la jolie brune semble très attachée à son nouveau foyer.

À ses côtés pour ce moment ensoleillé sur la Terrasse by Albane, Victoria Monfort, fille de Nelson Monfort, devenue blogueuse, mais aussi Camille Benaroche et Hannah Romao. Avec ses 362k abonnés sur Instragam, Marine Lorphelin envisagerait-elle de devenir à son tour blogueuse ? Alors qu'elle ne fermait pas la porte à un bébé avec son ami, l'ex-reine de beauté est plein de ressources.