Marine Lorphelin, les agressions sexistes : "J'y ai été confrontée..."

Ce mercredi 31 octobre 2018, nos confrères de Télé Loisirs ont dévoilé un extrait de leur Interview sans filtre avec Marine Lorphelin. L'ex-Miss France 2013 y évoque le phénomène #BalanceTonPorc et sa propre expérience du sexisme lorsqu'elle était reine de beauté...

Celle que l'on retrouvera prochainement dans L'Aventure Robinson (TF1) au côté de Vincent Lagaf' a indiqué : "#BalanceTonPorc, ça a libéré la parole. On a appris quand même beaucoup de choses sur certaines personnalités et moi je soutiendrai toujours les femmes. Il ne faut accepter aucun acte à tendance sexuelle. Il faut vraiment pouvoir parler de ça librement et se défendre."

Et Marine Lorphelin d'évoquer ce qu'elle a elle-même vécu : "J'y étais confrontée en tant que Miss France parce que Miss France est quelqu'un qui appartient aux Français. Et vraiment, il y a certaines personnes qui le ressentent comme ça. Et oui, j'ai eu des mains aux fesses par des maires de certains villages. J'ai eu des gens qui m'ont sauté un peu dessus pour me faire un bisou. (...) Je me suis sentie agressée dans mon intimité et je me suis sentie comme un objet et pas comme une femme respectée."

Côté actualité, la petite amie de Christophe – Zack Dugong sur les réseaux sociaux ! – a récemment lancé son propre blog sur la santé et le bien-être, L'Effervessence de Marine. Un blog à suivre de près !