Marine Lorphelin, Miss "fraîche et dispo" face à Ayem Nour, stylée en crop top

Lundi 10 décembre 2018, les stars s'étaient donné rendez-vous au cinéma Gaumont-Opéra, dans le 9e arrondissement de la capitale, pour assister à la projection du nouveau film de Jean-François Richet mettant en vedette Vincent Cassel, L'Empereur de Paris. Si le comédien s'est affiché radieux au bras de sa jeune épouse Tina Kunakey, de nombreux invités ont également assisté au photocall...

Vêtue d'un T-shirt sur lequel étaient inscrits les mots "fraîche et dispo" (disponible ici), Marine Lorphelin a fait une entrée on ne peut plus remarquée. Vêtue d'une jupe en cuir bordeaux, l'ex-Miss France s'est affichée avec un sourire rayonnant devant les caméras. Stylée en crop top et pantalon noirs, Ayem Nour était aussi de la partie, enchaînant les postures avec décontraction. La fondatrice de la marque de cosmétiques Joli Secret avait assorti son look d'un manteau imprimé en pied-de-poule et d'un sac rouge. Très heureuse d'assister à la projection, elle en a ainsi profité pour publier images des coulisses dans sa story Instagram, félicitant l'équipe du film.

Gwendal Marimoutou et Fauve Hautot, Anne Gravoin, Malik Bentalha, Disiz La Peste, Cyrielle Joelle, Reem Kherici, Clovis Cornillac et Lilou Fogli, Nicolas Seydoux, Franck Gastambide, Gilles Lellouche, Alban Ivanov, Nawell Madani, Jean-Luc Guizonne et Charlotte Namura, ou bien encore Thomas N'Gijol et Karole Rocher ont aussi répondu à l'invitation.