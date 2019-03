Marine Lorphelin : Pour ses 26 ans, son chéri lui adresse un tendre message

Marine Lorphelin est une femme épanouie. Samedi 16 mars 2019, l'ancienne Miss France soufflait ses 26 bougies pour son anniversaire, à Paris, entourée de ses proches et, bien évidemment, de ses copines reines de beauté. Seul son compagnon, Christophe Malmezac, manquait à l'appel.

En couple depuis quatre ans déjà, les tourtereaux vivent pourtant à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Elle, suit ses études de médecine en France tandis qu'il évolue à Tahiti avec son groupe Les Apple Jacks. Mais leur amour ne semble pas s'effilocher avec la distance, bien au contraire, le couple affiche une complicité à toute épreuve.

Le jeune homme l'a une nouvelle fois prouvé sur Instagram en adressant un tendre message à son "petit bout de paradis" comme il la surnomme : "Joyeux anniversaire à la plus belle âme que j'ai eu la chance de rencontrer" écrit-il. "Tu illumines ma vie, celle de ta famille, celle de tes proches et chaque personnes qui à la chance de croiser ta route. Je t'aime plus que tout." Des mots accompagnés d'une photo de la jolie brune, radieuse de bonheur. Nul doute que cette attention a dû faire chavirer le coeur de celle qui ne compte plus ses allers-retours sur l'île polynésienne pour le retrouver.

Cet amour, il a été renforcé le 1er janvier 2018 lorsque Christophe se faisait agresser à Lyon. Un homme qui harcelait Marine Lorphelin depuis des années s'en était pris physiquement à son petit ami. Le 12 mars dernier, on apprenait que cet homme se retrouvait actuellement face à la justice pour harcèlement et tentative de meurtre.