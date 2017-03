Marine Lorphelin : Prête pour un enfant avec Christophe...

Miss France 2014, première dauphine de la Miss Monde 2013, Megan Young, étudiante en cinquième année de médecine, créatrice du blog l-effervessence.com qui traite de la santé et du bien-être... Marine Lorphelin a une tête bien pleine dans un corps bien fait. Mais, ce qui la rend heureuse, c'est surtout son compagnon Christophe. La jolie brune s'est confiée à Paris Match.

Leur rencontre a lieu en juin 2014. Marine Lorphelin et six Miss France des années précédentes se rendent à Tahiti pour un show ultramarin et une série photo pour le magazine. Mareva Galanter, Miss France 1999, se charge de leur faire découvrir son île, les invite à une soirée et là, c'est le coup de foudre avec Christophe. "Cela fait presque deux ans et demi que nous sommes ensemble aujourd'hui. Tout le monde me disait : 'Ce ne sera qu'un amour de vacances.' Cela me rendait folle", déclare la belle Marine.

Leur première séparation a été terrible, mais grâce aux technologies modernes, les amoureux ont facilement pu échanger au quotidien. Trois semaines après le retour de Marine Lorphelin en France, l'envie de retrouver son amoureux est trop forte. Elle prend l'avion direction la Nouvelle-Calédonie, où il travaille comme hommes d'affaires. Depuis, elle "ne compte plus les allers-retours !"

Si les amoureux sont souvent séparés, grâce à la distance, ils ont trouvé un équilibre, leur équilibre : "Le manque aiguise le sentiment amoureux. Quand on se retrouve, c'est toujours comme au premier jour. A vivre ensemble 24 heures sur 24, certains couples finissent par ne plus se voir. Comme notre temps nous est compté, nous avons besoin d'une routine. nous allons au cinéma, faisons des balades, allons dans de petits restos. Le soir, il joue de la guitare dans un orchestre... alors je l'accompagne et je chante."

Quand ils sont réunis, les lovers font tout ensemble ; ils courent, ils nagent. Mais, ce que préfère le plus séduisant des médecins, c'est "prendre soin de Christophe". "Je suis une grande romantique et quand je suis amoureuse, je le suis à 1 000%", précise-t-elle.

Marine Lorphelin ne le cache pas, elle souhaite être maman jeune. "Pourquoi pas pendant mon internat, l'année prochaine ?", se demande-t-elle...

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Marine Lorphelin dans le magazine Paris Match, en kiosques le 9 mars 2017.