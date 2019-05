Marine Lorphelin rappelée à l'ordre par un fan : mea culpa et mise au point

Marine Lorphelin partage régulièrement son quotidien avec ses abonnés, sur Instagram. Pas moins de 573 000 personnes la suivent et souvent, rien ne leur échappe. Un internaute a par exemple remonté les bretelles de Miss France 2013 après avoir découvert une vidéo qui ne lui avait pas plu.

Marine Lorphelin a publié des images d'elle dans un taxi. Et un détail n'a pas échappé à son abonné en question : elle n'avait pas attaché sa ceinture. Il lui a donc envoyé un message afin qu'elle change cette mauvaise habitude : "Bonjour, je me permets de vous envoyer ce message car dans votre voiture à l'arrière, vous devez vous attacher. C'est important, d'autant plus pour une influenceuse et médecin en préparation qui voit des horreurs aux urgences n'est-ce pas ?"

La jeune femme de 26 ans a pris le temps de lui répondre et de dévoiler leur échange en story. Après avoir fait son mea culpa, la petite amie de Christophe a tenu à faire une petite mise au point : "J'ai reçu ds dizaines de messages... Alors oui, vous avez raison, je vais changer cette mauvaise habitude de ne pas m'attacher quand je prends un taxi ! Il faut montrer l'exemple là-dessus. Mais je tiens à souligner que TOUT le monde doit montrer l'exemple, pas seulement parce que je suis médecin et influenceuse. Et pour ceux qui m'envoient des messages violents, calmez-vous."

Le message est passé.