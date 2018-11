Marine Lorphelin révèle pourquoi elle n'a pas été élue Miss Monde !

Ce 2 novembre 2018, nos confrères de Télé Loisirs ont dévoilé un nouvel extrait de leur Interview sans filtre avec Marine Lorphelin. L'ex-Miss France 2013 et 1re dauphine du concours Miss Monde la même année y a évoqué sa participation au concours international... Concours qu'elle aurait pu remporter, selon elle !

Celle que l'on retrouvera prochainement dans L'Aventure Robinson (TF1) au côté de Vincent Lagaf' a en effet reconnu qu'elle regrettait aujourd'hui de ne pas avoir tout fait pour remporter le titre tant convoité. "Sur le moment je n'ai pas du tout regretté, j'étais vraiment hyper heureuse de cette place de première dauphine parce que j'en avais un petit peu marre des écharpes et des couronnes, du milieu des Miss, j'avais envie de retourner à la fac. Mais a posteriori, avec le recul, j'aurais adoré être Miss Monde donc j'ai un petit regret à ce niveau-là", a-t-elle confié sans filtre.

Et celle qui a mis un point d'honneur à réussir d'abord ses études de médecine d'expliquer son "échec" : "J'étais bien partie pour remporter la couronne, j'ai eu cet écho des membres du jury après l'élection, mais moi je n'ai pas montré mon envie de l'être et peut-être que c'est ça qui a fait que j'ai terminé deuxième, je ne sais pas. Mais c'est sûr que je n'ai pas donné, je n'ai pas montré que j'avais vraiment envie de cette couronne. A posteriori, j'aurais vraiment aimé être Miss Monde parce que c'est un rôle très engagé, Miss Monde voyage et oeuvre pour des associations caritatives et ça aurait pu me correspondre."

Côté actualité, hormis sa participation à L'Aventure Robinson, la petite amie de Christophe – Zack Dugong sur les réseaux sociaux ! – a récemment lancé son propre blog sur la santé et le bien-être, L'Effervessence de Marine.