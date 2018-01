Marine Lorphelin, son chéri poignardé : Inquiète, elle veut "penser à demain"...

Le passage de 2017 à 2018 a été douloureux pour Marine Lorphelin... Et pour cause, alors qu'elle sortait avec son amoureux Christophe d'une bouche de métro à Lyon, un individu s'est approché et a poignardé à plusieurs reprise le jeune homme.

L'assaillant a été arrêté jeudi 4 janvier 2018 près de Grenoble et a été mis en examen pour tentative d'homicide. Aux premières nouvelles, il a été identifié comme un admirateur de Marine Lorphelin. Depuis le drame, notre Miss France 2013 tente tant bien que mal de relativiser et d'aller de l'avant.

En story sur Instagram, l'étudiante en médecine a publié ce vendredi 5 janvier 2018 une photo de son activité du jour : les révisions. Sur le cliché apparaissent des feuilles de cours et, en fond, son ordinateur portable avec visiblement son amoureux Christophe en fond d'écran. "Penser à demain. Ne pas se déconcentrer", écrit-elle. Sa manière à elle de ne pas l'oublier en cette période compliquée...

Après l'incident, le père du jeune homme blessé a donné de ses nouvelles. "Christophe va mieux. Je l'ai eu au téléphone cette nuit, il sortait de la salle d'opération, a-t-il confié à Fenua TV. Durant l'agression, Christophe s'est débattu contre son agresseur, et en attrapant le couteau à pleine main, il a eu deux doigts bien entaillés ainsi que le pouce. Il a donc été opéré hier, et, d'après le médecin, il devrait retrouver l'usage et la mobilité de ses doigts, ce qui est d'autant plus important qu'il est guitariste et adore le wake board."