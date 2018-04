Marine Lorphelin : Son tendre message adressé à sa soeur et à son chéri...

Ce 17 avril 2018, Marine Lorphelin a publié une double déclaration d'amour sur Instagram.

En effet, notre ex-Miss France 2013 a désiré souhaiter un bon anniversaire à sa soeur Lou-Anne et à son chéri Christophe sur ses réseaux sociaux. En légende de deux clichés en noir et blanc des principaux intéressés, la jolie étudiante en médecine de 25 ans a écrit : "Joyeux anniversaire à ma soeur, qui est forte mais sensible, ambitieuse et tellement drôle. Joyeux anniversaire à mon amour, qui est attentionné, généreux, enjoué et si inspirant. Je vous aime ! #thebestareborninapril #birthday #love."

Si Lou-Anne Lorphelin n'a pas répondu publiquement à sa célèbre soeur, le beau Christophe a de son côté publié un message à l'attention des siens... et bien entendu de sa belle ex-reine de beauté. "À ma famille et à tous mes amis, merci pour tout cet amour, cette attention et pour tous ces messages. Je n'ai pas grand-chose à faire de vieillir parce que je sais que vous vieillissez aussi et que l'on continuera de s'amuser ensemble. Merci ! #birthday #onemoreyear", a-t-il publié sur Instagram sur son compte @ZackDugong.

Pour rappel, c'est le 12 avril dernier, après plusieurs semaines de vacances passées ensemble, que Marine et Christophe se sont une nouvelle fois séparés puisque le beau brun a dû repartir en Polynésie française où il est établi. Inutile de dire à quel point leurs dernières retrouvailles, entre sports d'hiver et balades parisiennes, ont été bénéfiques pour la studieuse étudiante en médecine. Les amoureux ne s'étaient pas revus depuis la terrible agression dont Christophe avait été victime en début d'année.