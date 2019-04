Marine Lorphelin : Son tendre message pour l'anniversaire de son chéri

Entre Marine Lorphelin et son amoureux Christophe Malmezac, c'est une histoire qui dure ! Sur son compte Instagram suivi par 568 000 abonnés, l'ancienne Miss France a posté, mardi 16 avril 2019, une photo de son chéri à l'occasion de son anniversaire.

Très amoureuse, Marine Lorphelin a eu des mots particulièrement beaux pour fêter les 26 ans de celui qui fait battre son coeur. "Joyeux anniversaire mon ange, mon soleil, l'amour de ma vie ! Je t'aime", a écrit la Miss France 2013 dans une publication partagée dans sa story, éphémère. Ce petit message n'est pas sans rappeler celui posté par Christophe (qui se fait appeler Zack Dugong sur Instagram) pour l'anniversaire de sa compagne, en mars dernier, lorsque celle-ci fêtait aussi ses 26 ans. "Joyeux anniversaire à la plus belle âme que j'ai eu la chance de rencontrer. Tu illumines ma vie, celle de ta famille, celle de tes proches et chaque personne qui à la chance de croiser ta route. Je t'aime plus que tout", écrivait-il alors.

Alors que leur histoire se déroule à des milliers de kilomètres de distance car Marine suit ses études de médecine en France, tandis que Christophe évolue à Tahiti avec son groupe Les Apple Jacks, ils semblent vouloir faire mentir le dicton populaire "Loin des yeux, loin du coeur" ! Nul doute que la terrible agression dont a été victime Christophe en janvier 2018 a soudé un peu plus encore leur couple. En effet, le beau brun avait été frappé à la nuque et poignardé à la sortie d'un cinéma. Son agresseur, un certain Thibaud W. âgé de 29 ans, était fou amoureux de l'ex-Miss France 2013. Il avait été mis en examen pour harcèlement et tentative de meurtre, mais trois experts psychiatres avaient conclu qu'il était atteint d'une maladie mentale qui affectait son discernement. Le jeune homme devait donc être renvoyé devant la chambre de l'instruction de Lyon pour que soit constatée cette irresponsabilité pénale...