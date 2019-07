Mario Lopez : Papa pour la troisième fois !

Mario Lopez et sa femme Courtney Mazza sont parents pour la troisième fois. L'acteur révélé par la série Sauvés par le gong, qui a depuis changé son fusil d'épaule en devenant animateur télé, a révélé l'information en postant une photo et un message sur Instagram, le 8 juillet, pour ses 1,3 million d'abonnés.

Le beau gosse de 45 ans a donc diffusé une photo du nouveau-né et a donné quelques précisions sur cette naissance. "C'est un GARÇON !!!! Un petit bébé magnifique et en bonne santé ! Santino Rafael Lopez ! Le bébé et la maman se portent bien. Madame Lopez a fait ça comme une championne ! #BabyLopez3", a-t-il commenté en légende. Les amoureux sont déjà les parents de Dominic Luciano (5 ans) et de Gia Francesca (8 ans). Des enfants très excités à l'idée de rencontrer le bébé comme on a pu le voir sur le diapo photos partagé par Mario Lopez quelques heures plus tard, une fois de retour à la maison à Los Angeles.