Mario (Star Academy) en froid avec Jenifer : "Elle faisait des promesses..."

Mario Barravecchia, ex-finaliste de la première saison de la Star Academy sur TF1, n'est plus en contact avec Jenifer. Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs lors d'une Interview sans filtre menée par Laurent Argelier, le chanteur de 41 ans bientôt remarié a accepté de parler de cette amitié qui s'est brisée au fil des années...

"On a été très très proches pendant la Star Ac, pendant les castings avant la Star Ac aussi, c'était vraiment ma petite soeur, pour moi. Je l'aimais vraiment beaucoup, j'ai même fait sa tournée puisque j'avais un titre en duo avec elle sur son premier album. On a partagé des moments vraiment extraordinaires", a d'abord expliqué l'artiste.

Et Mario de poursuivre avec dépit : "Et puis tu vois que les gens changent, prennent des parcours différents et se comportent d'une autre manière. Tu te dis que l'amitié, ce n'est pas que dans un sens. Un ami se doit de donner et de recevoir. Alors quand tu donnes tout le temps, tout le temps et sans retour, c'est un peu frustrant et un peu triste ! Elle faisait aussi des promesses à l'époque de cette voiture rouge qu'elle promettait dans chaque émission de m'offrir... Ça, on s'en fout, mais c'est juste le comportement d'une personne."

En revanche, Mario n'a pas eu de mots assez positifs pour qualifier l'attitude de Nikos Aliagas qui a toujours été là pour lui. "Je suis resté proche de Nikos parce que c'est un homme qui a des valeurs, qui a du respect, qui est un homme normal. Nikos a gardé les pieds sur terre et il est fidèle. On a fait de belles choses ensemble en Belgique. Il est venu chez moi, je suis allé chez lui en Grèce. Quand j'avais besoin de quelque chose, il a toujours été présent", a-t-il assuré.