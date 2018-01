Mario Testino et Bruce Weber, des prédateurs sexuels ? Anna Wintour intraitable

Après les accusations portées contre Terry Richardson, le photographe de mode accusé d'abus sexuels par de nombreuses jeunes femmes, c'est au tour de deux autres figures incontournables de la mode de tomber : Mario Testino et Bruce Weber.

Le premier, Péruvien de 63 ans, vient de signer la couverture de Serena Williams avec son bébé pour le Vogue américain. Il est accusé par 13 anciens assistants et mannequins masculins de leur avoir fait des avances et dans de nombreux cas de les avoir touchés et de s'être masturbé contre eux. C'est le New York Times qui rapportent ces accusations.

Ce sont les mêmes qui pèsent sur l'Américain Bruce Weber, 71 ans, accusé quant à lui par quinze mannequins dont Robyn Sinclair. Ce dernier raconte comment, en privé, le photographe lui a demandé de se déshabiller avant de poser ses mains sur lui et de lui demander de faire de même pour "trouver en l'autre l'énergie", Weber guidant souvent les mains du mannequin. Sinclair déclare : "Je me souviens de lui mettant ses doigts dans ma bouche et attrapant mon sexe. Nous n'avons pas eu de rapport sexuel ou autre, mais beaucoup de choses sont arrivées. Il m'a beaucoup touché." Les quinze mannequins interrogés par le New York Times racontent les mêmes "exercices d'énergie" auxquels le célèbre photographe les soumettait.

Via son avocat, Bruce Weber a nié en bloc : "Je suis sous le choc et attristé par ses accusations scandaleuses contre moi que je nie absolument." Idem pour Mario Testino représenté par le cabinet d'avocats Lavely & Singer. Selon eux, les témoignages manquent de crédibilité ; ils répondent également que plusieurs anciens employés de M. Testino ont été "choqués par ces accusations" et qu'ils ne "pouvaient en confirmer aucune".

Lâchés par Wintour, leur puissante amie

Pour autant, le groupe Condé Nast a pris des mesures préventives et, à l'instar de Terry Richardson, Bruce Weber et Mario Testino ne retravailleront plus avec le groupe, qui édite Vogue et Vanity Fair, jusqu'à nouvel ordre. C'est Anna Wintour, rédactrice en chef du Vogue américain et directrice artistique du groupe, qui s'est chargée d'annoncer la nouvelle samedi 13 janvier 2018 : "Tous les deux sont des amis qui ont contribué de manière extraordinaire à Vogue et à d'autres magazines de Condé Nast depuis des années. Tous les ont deux ont publié leurs objections ou démentis envers ce qui a été publié. Je crois fermement aux valeurs de remords et de pardon, mais je prends ces accusations très au sérieux et nous, à Condé Nast, avons décidé de mettre un terme à notre relation de travail avec ces deux photographes pour le moment."

L'article du New York Times donne la parole à Gene Kogan, agent de l'agence de mannequins NEXT Management entre 1996 et 2002. D'après lui, les jeunes mannequins étaient prévenus en amont des dérives de certains photographes. Malgré tout, leur puissance était telle qu'il était impossible de faire carrière sans eux : "Si vous disiez que vous refusiez de travailler avec quelqu'un comme Bruce Weber ou Mario Testino, vous pouviez tout autant partir faire une autre métier", raconte l'agent.

Attacher votre ceinture

Les mannequins Jason Fedele et Ryan Locke ou encore l'ancien assistant Hugo Tillman dressent un sombre portrait de Mario Testino, celui d'un "prédateur sexuel" pour qui il fallait poser nu avant toute chose. Les mannequins décrivent une réputation qui n'était plus à faire dans le milieu ; des mannequins conseillant à d'autres de "bien attacher leur ceinture" avant de rencontrer Testino. Son ancien assistant Hugo Tillman l'accuse d'avances à répétition et même de tentative de viol dans une chambre d'hôtel. D'autres témoignent anonymement mais tous racontent le même environnement où le harcèlement sexuel, des assistants comme des mannequins, est constant.

Bruce Weber et Mario Testino sont des immenses stars dans leur domaine. Ce dernier a notamment signé les premières photos de Madonna avec sa fille Lourdes pour Vanity Fair ainsi que les portraits officiels de William et Catherine de Cambridge pour leurs fiançailles en novembre 2010. Tous les deux ont photographiés le tout Hollywood...