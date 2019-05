Marion Bartoli amoureuse d'un grand brun musclé : "On espère se marier fin 2019"

Marion Bartoli n'est plus un coeur à prendre. L'ancienne tenniswoman de 34 ans s'est prise d'amour pour un mystérieux garçon, comme elle l'expliquait récemment au micro de Purepeople. "J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est tellement totalement l'opposé de cette personne avec qui j'ai vécu que, maintenant, je sais ce que représente vraiment la sensation d'être amoureuse de quelqu'un et d'aimer quelqu'un", nous confiait-elle. Un homme heureusement bien différent de son ex, un Anglais qu'elle surnomme D., qui l'a fait plonger dans l'anorexie.

Cette fois, c'est dans les pages de Closer que Marion Bartoli en dit plus sur l'homme qui la rend heureuse. On sait déjà qu'il est footballeur, d'origine belge, "grand brun, type méditerranéen, musclé avec une belle tablette de chocolat", glissait-elle à Closer. "Aujourd'hui, je partage la vie d'un homme, sportif également, qui me renvoie une image positive, qui est fier de moi, de ce que je fais, de mon corps. Vous assumez votre apparence plus facilement quand on vous complimente toute la journée", explique-t-elle. Celle qui a vécu l'enfer avec son ancien compagnon s'épanouit donc aujourd'hui pleinement avec son beau sportif.

Un bonheur si pur que Marion Bartoli projette déjà de grandes choses. "On espère se marier fin 2019 et commencer notre famille l'an prochain", lâche-t-elle à Closer. En plus de prévoir un mariage, la gagnante de Wimbledon évoque son désir de devenir maman. On lui souhaite beaucoup de bonheur !