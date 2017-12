Marion Bartoli : Après la maladie et 4 ans de pause, elle sort de sa retraite !

Marion Bartoli s'apprête à revenir sur les courts de tennis ! La joueuse de 33 ans, qui avait pris sa retraite sportive en 2013 après sa victoire au tournoi de Wimbledon, a annoncé son grand retour.

Mardi 19 décembre, sur Instagram, elle a partagé une vidéo dans laquelle elle confesse sa volonté de revenir sur le circuit. "Ça va être un grand défi, j'ai encore beaucoup d'entraînement à faire. J'espère vraiment être prête pour la mi-mars et le tournoi de Miami. J'ai surtout hâte de vous retrouver sur les courts, mon public adoré, pour partager de grandes émotions ensemble sur tous les grands tournois du monde entier, en particulier Roland-Garros à la maison et la Fed Cup", a-t-elle dit. La joueuse espère aussi pouvoir participer aux JO de Tokyo en 2020.

Marion Bartoli, qui avait atteint au mieux de sa carrière la 7e place au classement mondial, a remporté huit tournois. Ces dernières années, beaucoup de rumeurs ont entouré la joueuse à cause de ses importants problèmes de santé, qui lui ont valu une hospitalisation et une importante perte de poids. La tenniswoman, qui était devenue commentatrice télé, avait même été obligée de réfuter les rumeurs d'anorexie...

L'an dernier, revenant en pleine forme dans la lumière, elle avait couru et terminé le marathon de New York. Ce physique retrouvé, Marion Bartoli l'entretient puisqu'elle s'entraîne depuis des semaines au Centre national d'entraînement avec Rodolphe Gilbert et a sollicité le préparateur physique Cyril Brechbuhl. Exit donc son papa Walter, avec qui elle a longtemps formé un duo très critiqué...