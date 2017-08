Marion Bartoli : Au plus mal, elle a pensé à sauter par la fenêtre

Marion Bartoli a retrouvé ses formes et sa joie de vivre d'avant. Tombée malade en 2016, touchée par un mystérieux virus qui l'a terriblement amaigrie et l'a contrainte à l'hospitalisation à plusieurs reprises, l'ancienne tenniswoman devenue consultante sportive a vécu une véritable descente aux enfers. Un an plus tard, celle qui a remporté Wimbledon en 2013 revient une nouvelle fois sur cette épreuve qui l'a traumatisée et qu'elle compare pour RTL à un match de tennis.

Lors d'une interview diffusée mardi 22 août, réalisée par Cyprien Cini pour sa chronique Drôle de rencontre, Marin Bartoli avoue avoir songé au suicide. Des pensées sombres survenues lors d'un séjour à l'hôpital. "Quand j'étais hospitalisée, je regardais les fenêtres tous les jours et j'avais envie de sauter. Parce que je vivais plus. Je n'avais le droit qu'à dix minutes par jour où je pouvais me lever de mon lit. 23h50 de la journée, j'étais couchée avec une sonde pour m'alimenter et deux perfusions d'antibiotiques", confie-t-elle.

Marion Bartoli explique en détail de quoi elle a souffert, une infection survenue alors qu'elle était déjà affaiblie par un rythme de vie effréné et une perte de poids. "La genèse, c'est que j'avais eu une perte de poids, mais je m'étais stabilisée à un poids qui me convenait très bien. Là dessus, mon rythme de vie était quand même extrêmement élevé. J'étais arrivée à un certain degré de fatigue trop important", ce qui a impacté et fragilisé son système immunitaire. "J'avais attrapé un virus en Inde qui avait commencé à infecter mon système sanguin. À partir de là, ça a été une colonisation de mes cellules qui s'autodétruisaient au fur à mesure", poursuit-elle. L'ex-sportive de ans 32 ans dit avoir l'impression d'être "morte une fois" et vit ce renouveau comme une deuxième chance.

Ce qui l'a le plus blessée, ce sont les critiques qu'elle entendait à son sujet : "Je subissais les commentaires des gens. J'entendais derrière, ça me faisait encore plus de mal. Une bonne partie des personnes pensaient que je faisais exprès de ne plus manger et d'être aussi maigre."

Heureuse d'avoir retrouvé son énergie d'avant, Marion Bartoli croque aujourd'hui la vie à pleines dents.