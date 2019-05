Marion Bartoli dévoile son (cher) cadeau offert à son amoureux...

En avril 2019, Marion Bartoli publiait Renaître, un livre autobiographique revenant aussi bien sur sa carrière dans le tennis que ses relations avec son père décrié ou ses histoires de coeur. L'ancienne sportive de 34 ans, qui a retrouvé l'amour auprès du footballeur belge Yahya Boumediene, a répondu aux questions de Purepeople.com pour son format La Liste.

L'ancienne gagnante de Wimbledon a bien voulu jouer le jeu du format La Liste et, sur sa dernière liste de courses, elle nous a révélé qu'il y avait le cadeau d'anniversaire de son nouveau compagnon. Marion Bartoli, qui avait confié pendant la promotion de son livre avoir retrouvé l'amour après une relation toxique avec un Anglais, sort donc désormais avec le joueur de foot belge Yahya Boumediene. Ce dernier a fêté son 29e anniversaire le 23 mai et il a reçu de Marion Bartoli un beau et coûteux cadeau. "La paire de chaussures Balenciaga qu'il veut. Moi je ne l'aime pas beaucoup mais lui la veut absolument alors il l'aura", nous a-t-elle confié.

Si la sympathique star ne précise pas s'il s'agit de baskets ou de chaussures de ville, un petit tour sur le site de la marque - qui appartient au groupe de luxe français Kering - permet de voir que certaines paires peuvent aller jusqu'à 1 300 euros alors que de simples sandales se vendent minimum à 250 euros. Nul doute que Yahya Boumediene a su apprécier le cadeau de sa belle.

Toujours côté love, Marion Bartoli nous a également dressé la liste de ses indispensables pour une soirée romantique réussie. "Mon amoureux en face de moi. Que je lui fasse la surprise. Que je choisisse une cuisine qu'il aime. Je mets des pétales de rose, des chandelles. Et qu'on soit dans un lieu qui nous plaise à tous les deux", a-t-elle révélé.

Thomas Montet

