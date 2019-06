Marion Bartoli en couple avec Yahya Boumediene : déclaration d'amour passionnée

Depuis plusieurs mois, Marion Bartoli n'est plus célibataire. L'ex-tenniswoman française de 34 ans est tombée amoureuse d'un footballeur belge de 29 ans nommé Yahya Boumediene, dont le visage et l'identité n'ont été révélés que très récemment. Souvent déçue en amour et marquée par une histoire toxique, celle qui a remporté Wimbledon en 2013 a soigneusement protégé sa nouvelle romance avant de l'exposer au grand jour. À la fin du mois de mai, Marion Bartoli s'est affichée avec Yahya Boumediene dans les tribunes de Roland-Garros, un lieu qu'elle ne quitte plus ces derniers jours. L'ancienne joueuse est en effet consultante sportive pour Eurosport.

Après être resté un peu auprès de sa compagne à Paris, Yahya Boumediene est reparti. Une séparation provisoire qui n'est pas sans affecter Marion Bartoli. La consultante partage son manque sur Instagram. "Tu me manques, je t'aime mon coeur", a-t-elle publié sur sa page dans la nuit du 2 au 3 juin 2019. Puis Marion Bartoli a beaucoup plus ouvert son coeur avec un long message d'amour partagé dans la matinée du 3 juin, dans lequel elle évoque son envie d'avoir des enfants. "Mon amour, j'ai hâte de passer chaque jour du reste de ma vie à t'aimer, à te protéger, à prendre soin de toi, à me réveiller chaque matin en voyant ton visage lorsque j'ouvre les yeux, à te prendre dans mes bras et à te dire que JE T'AIME, à te voir lire des histoires à nos enfants au moment où tu iras les coucher, à rire ensemble, à te taquiner un peu !! J'ai tellement hâte de vivre tout cela à tes côtés", a-t-elle écrit.