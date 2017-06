Marion Bartoli et sa vie sentimentale : "J'ai eu une rupture un peu difficile"

Frappée par un mystérieux virus qui l'a conduite à perdre de nombreux kilos, Marion Bartoli est à nouveau une jeune femme épanouie à la silhouette saine. Consultante pour Eurosport, très occupée en période de Roland-Garros, l'ex-championne de tennis vainqueur de Wimbledon en 2013 trouve malgré tout le temps d'accorder des interviews.

Lors de son entretien à Télé Loisirs, l'ancienne tenniswoman de 32 ans est revenue sur son année 2016 particulièrement délicate, au cours de laquelle elle a perdu pied alors qu'elle intervenait pourtant déjà en direct sur Eurosport. "Je me demande encore comment j'ai fait pour faire Roland-Garros et Wimbledon. Je pense que j'étais dans un état second parce que, honnêtement, je n'en ai quasiment aucun souvenir. Je ne me souviens plus des interventions que je faisais sur le terrain, je ne me souviens plus dans quel état d'esprit j'étais, alors que je me souviens de tous les Roland-Garros précédents. J'ai l'impression que j'étais vraiment en autopilotage", confie-t-elle.

Son combat contre la maladie, qu'elle n'ose toujours pas qualifier de dépression, Marion Bartoli l'a livré avec les seules références qu'elle connaît, celles du sport. "Tout ce que j'ai vécu sur le terrain de tennis à mon avis m'a aidée à franchir ça. Je l'ai pris un peu comme un match, une adversaire à battre. Il fallait que je m'en sorte, je n'avais pas le choix", confesse-t-elle. C'est notamment grâce à une hospitalisation au Palace Merano puis à l'hôpital de Garches que la consultante entrevoit la lumière dans sa descente aux enfers.

Exilée à Dubaï avec celui qui a fait d'elle une championne, son père acharné Walter, Marion Bartoli n'a que très peu de place dans sa vie pour un autre. Elle n'en a d'ailleurs pas en ce moment et dit se remettre tout juste d'une rupture douloureuse survenue à la fin 2015. " Je m'en remets à peine maintenant. Il m'a fallu un peu de temps pour digérer, là aussi c'est un nouveau départ, avoue-t-elle, citant ses multiples activités et ses voyages comme des freins à une nouvelle relation amoureuse. Parmi ses projets actuels, la sortie d'une collection en partenariat avec Bensimon à découvrir à Roland-Garros.

Olivia Maunoury