Marion Bartoli et son amoureux Yahya : "C'est lui qui a fait le premier pas !"

Cette fois, c'est officiel ! L'ex-joueuse de tennis française Marion Bartoli et le joueur de football liégeois Yahya Boumediene sont en couple. Pour la première fois, ils racontent les détails de leur love story au journal La Meuse. Celui qu'elle appelle sur son compte Instagram "l'amour de ma vie" révèle avoir eu un réel coup de foudre pour Marion. Il raconte : "Moi, j'avais flashé sur elle."

De son côté, la jeune femme de 34 ans ignorait totalement les intentions du footballeur, elle explique : "J'avoue que je ne le connaissais pas. Il m'a contactée via un ami commun il y a six mois. Comme je savais qu'il était fan de tennis et de Djokovic, je pensais qu'il voulait un autographe (...) C'est lui qui a fait le premier pas !"

"Nous sommes amoureux !"

Ils poursuivent : "Nous sommes amoureux ! Et c'est la première fois que nous en parlons publiquement." Auteure du livre Renaître, Marion semble plus épanouie que jamais depuis qu'elle est en couple avec Yahya. Le 19 juin 2019, Marion postait les premières photos sur Instagram qui officialisaient son histoire d'amour avec le footballeur de 29 ans. Depuis, elle a même créé une rubrique spéciale intitulée Mon amour qui regroupe toutes les attentions et photos de son amoureux.

Déclarations enflammées, fleurs, mots d'amour,... La championne française de tennis semble gâtée avec son chéri. La gagnante du tournoi de Wimbledon 2013 avait même reçu la visite surprise de Yahya à Dubaï, où elle est actuellement consultante sportive.

Yahya Boumediene qui évoluait à Rapperswil, en D2 suisse, pourrait bientôt rejoindre un club d'Istanbul, en D2 turque. Mais malgré leur relation à distance, le couple semble plus amoureux que jamais. Pour preuve, Marion confiait à Closer en mai 2019 : "On espère se marier fin 2019 et commencer notre famille l'an prochain."