Marion Bartoli : Son message craquant à Yahya, qui lui "manque"

Invitée par Purepeople.com à faire la promotion de son autobiographique intitulée Renaître (Flammarion), Marion Bartoli avait confié qu'elle avait la chance d'avoir rencontré quelqu'un après des années de souffrance auprès d'un homme qui lui avait fait vivre l'enfer. On avait appris par la suite qu'il s'agissait du footballeur Yahya Boumediene. Visiblement, le couple vit une relation à distance...

Dans sa story Instagram, sur son compte suivi par 32 000 abonnés, l'ex-gagnante du tournoi de Wimbledon a posté plusieurs photos, mardi 11 juin 2019. On pouvait ainsi voir deux photos de son amoureux, ainsi que deux photos du couple, dont une prise récemment dans les tribunes de Roland-Garros. La blonde de 34 ans a écrit le message "tu me manques mon coeur" au fil des images.

Est-ce que le couple vit à distance ? Il faut dire que le footballeur de 29 ans évoluait cette saison pour le club Rapperswil, en D2 suisse et, la saison prochaine, il devrait signer un contrat en Turquie. Or, Marion Bartoli est devenue consultante et voyage aux quatre coins du monde. L'hiver dernier, on découvrait qu'elle avait posé ses valises à Dubaï...

Si les amoureux ne peuvent pas se voir tous les jours, ils échangent des mots doux via les réseaux sociaux et Marion Bartoli ne manque pas non plus de gâter son chéri. Ainsi, elle lui a récemment offert une luxueuse paire de chaussures.

Thomas Montet