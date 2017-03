Marion Cotillard a accouché : Retour sur ses looks de grossesse

S'en suivra de nombreuses apparitions publiques, pour les sorties des films Alliés, Assassin's Creed, Mal de Pierres et enfin Rock'n Roll. Au fil de sa grossesse, Marion Cotillard assistera également à deux défilés Christian Dior, ainsi qu'à la soirée des Révélations des César. Elle a en revanche manqué la 42e cérémonie, pour cause de "maternité imminente".

Pour ces nombreux rendez-vous mondains et professionnels, la comédienne s'est constituée un dressing de rêve, composée de pièces Christian Dior (égérie oblige) mais également d'articles d'autres griffes. Tout de noir vêtue, angélique en blanc ou habillée de couleurs pop - à l'image de ce pull jaune Marques Almeida portée pour se rendre sur le plateau du Late Show with Stephen Colbert à New York, en novembre 2016 -, Marion s'est révélée être une modeuse audacieuse et en a inspiré d'autres.

La petite Louise héritera-t-elle de son sens du style ? Réponse dans les années à venir...