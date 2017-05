Marion Cotillard à la cool : Selfie avec une militaire face à Bella Hadid

À quelques heures du Jour J, la température grimpe autour du Festival de Cannes dont la 70e édition s'ouvre demain, mercredi 17 mai. Mais avant le grand bal de la cérémonie d'ouverture avec une montée des marches qui s'annonce aussi riche que glamour, les regards sont d'abord tournés vers Nice et son aéroport où la plupart des personnalités posent pied-à-terre avant de se rendre sur Cannes.

Une esquisse de bain de foule testée par Marion Cotillard. L'actrice qui va faire son retour sur les tapis rouges après la naissance de sa fille Louise est arrivée ce matin en vue de monter les marches demain pour le film d'ouverture, Les Fantômes d'Ismaël. Et la star, très détendue, a débarqué casquette sur la tête, robe à carreaux et sourire aux lèvres. Elle a signé quelques autographes et a joué le jeu des selfies, y compris avec une jeune militaire qui, arme automatique à la main, a pris une photo avec Marion.

Dans la foulée, on a également croisé Charlotte Gainsbourg, la partenaire de Marion Cotillard dans le film d'Arnaud Desplechin. La fille de Jane Birkin s'est affichée particulièrement radieuse et visiblement heureuse d'être de la partie.

Autre arrivée remarquée, celle de Bella Hadid. Le jeune mannequin a enflammé le festival l'année dernière avec une robe rouge ultra-fendue, dévoilant un peu trop de son anatomie. La brunette était repartie de Cannes avec la palme de la prestation la plus osée sur le red carpet, et en prime, le prix de la star des marches de l'édition 2016. Aujourd'hui, l'ex de The Weeknd a fait une apparition bling-bling à Nice, avant de rallier Antibes et le fameux Cap Eden Roc, l'un des hôtels les plus prisés des stars.