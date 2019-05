Marion Cotillard en tournage avec son bébé : "J'ai conscience de ce luxe"

Star de cinéma et mère de famille, Marion Cotillard évoque cette liberté que lui offre son métier dans une interview fleuve au magazine Marie Claire. La compagne de Guillaume Canet, père de ses enfants Marcel (bientôt 8 ans) et Louise (2 ans), explique comment elle s'est organisée pour tourner alors que sa fille était encore toute petite.

"J'ai fait deux films depuis que ma fille est née, raconte Marion Cotillard. Je l'allaitais encore, une bonne excuse pour la garder avec moi. C'est un luxe dont j'ai conscience. J'ai pu l'allaiter plus d'un an parce que je n'ai pas eu, au bout de trois mois, à retourner au bureau et devoir la laisser dans une crèche toute la journée. Et je me rends bien compte de ce privilège, parce que j'ai des copines qui, elles, doivent laisser leur enfant."

Si la toute petite Louise a donc découvert les plateaux de tournage très tôt, pas question d'apparaître à l'écran comme dans Nous finirons ensemble, la suite des Petits mouchoirs, film réalisé par Guillaume Canet et dans lequel sa compagne reprend son rôle, en salles depuis le 1er mai 2019. "Ah non, confirme l'actrice. Guillaume a essayé (rires). Mais il a reçu un refus catégorique de ma part. Pourquoi ? Parce que ! Je ne me suis même pas posé la question." Malgré l'immense célébrité de leurs parents, Marcel et Louise ne sont pas exposés et restent protégés. Cela n'empêche pas Guillaume Canet et Marion Cotillard de parler d'eux. À ce propos, l'acteur et réalisateur confie dans Paris Match : "Ils feront ce qu'ils ont envie de faire. Je ne vais jamais leur demander – ou leur imposer – de tourner dans un de mes films. J'ai surtout envie de les protéger : ce n'est pas évident d'être les enfants de deux personnes connues. La préservation de notre jardin secret est importante. Bon, cela dit, notre fils, ça ne le chauffe pas du tout d'avoir des parents acteurs ! Pour l'instant, il ne veut voir aucun de nos films."

Marie Claire, en kiosques le 2 mai 2019.